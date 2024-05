Domenica al museo: Paestum e Velia protagoniste con oltre 6500 Visitatori

Domenica 5 maggio, in occasione della prima domenica del mese con ingresso gratuito ai musei statali, la Campania ha registrato un notevole afflusso di visitatori, confermandosi ancora una volta come meta di grande interesse culturale.

Boom per Paestum e Velia

Paestum e Velia, con la loro straordinaria offerta archeologica, hanno riscosso un particolare successo, superando i 6.100 ingressi complessivi. A Paestum, oltre ad immergersi nei tesori del museo, i visitatori hanno potuto ammirare i reperti recentemente rinvenuti nell’area dell’acropoli di Velia e partecipare a suggestive visite guidate.

Soddisfazione è stata espressa dalla direzione del Parco Archeologico che in questi giorni è costretta ad affrontare la questione dei lavoratori scontenti e le critiche per una presunta scarsa manutenzione del sito, in particolare di Paestum.

Gli altri dati

Numeri positivi anche per i beni gestiti dall’amministrazione provinciale: 450 visitatori alla Certosa di Padula, 250 al Museo Diocesano di Salerno e 220 al Castello di Arechi.

Bene anche la mostra “Elea: la rinascita” a Velia, “Tra cielo e terra. Meraviglie svelate della cattedrale di Salerno” al Museo Diocesano e “Tra Ydam e Orixas” alla Pinacoteca di Salerno.