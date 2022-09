Ad Agropoli torna la Notte Blu con una novità

La stagione estiva ad Agropoli si chiude con la Notte Blu on the beach, appuntamento dedicato alla musica e all’animazione previsto sul lungomare San Marco. L’appuntamento è per il prossimo 10 settembre. Dopo la Notte Blu dello scorso 26 agosto nel centro cittadino, sabato 10 settembre si replica sul lungomare San Marco e via Risorgimento.

La Notte Blu ad Agropoli

La Notte Blu, in centro e sul lungomare di Agropoli, è un evento ormai entrato nella tradizione agropolese. Inizialmente era organizzato per celebrare il mare e la Bandiera Blu assegnata al litorale. Pertanto si svolgeva all’inizio della stagione estiva e durante l’evento i titolari degli stabilimenti balneari potevano ritirare il vessillo.

Il programma

L’avvio della manifestazione è previsto alle 20.30. Il format prevede, anziché un solo palco centrale, più postazioni musicali dislocate in vari punti del lungomare. Saranno coinvolte diverse fasce di età con laboratori per bambini, musica live e dj set per i giovani e una postazione di liscio per gli anziani.

Alle 23.00 il programma della Notte Blu ad Agropoli prevede uno spettacolo piromusicale: la bellezza dei fuochi pirotecnici senza il frastuono che gli stessi provocano ma a ritmo di musica.

Il commento

«Tante le attrazioni che proporremo – spiega l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi, Roberto Apicella – tanta musica e divertimento e poi i negozi saranno aperti tutta la notte per chi vuole fare shopping. La chicca è rappresentata dai fuochi: i classici pirotecnici sono talvolta invisi a taluni per il forte rumore che provocano spaventando gli animali e non solo, oltre che dal punto di vista ambientale, per i rifiuti che ne derivano».