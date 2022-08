Agropoli: il 26 agosto ritorna la “Notte Blu”

Fermento ad Agropoli per l’ottava edizione della “Notte Blu” che ritorna dopo lo stop dovuto al Covid-19.

L’appuntamento è per venerdì 26 agosto dalle ore 20:30. Tanto divertimento e shopping per una notte magica con musica live, spettacoli, dj set, artisti di strada, shopping nel centro cittadino, ma anche nelle aree limitrofe.

Sarà un modo anche per celebrare il riconoscimento, da parte della Città di Agropoli, la 23esima Bandiera Blu per le spiagge. Alle 21:30, è in programma il concerto del cantautore Michele Pecora, cittadino onorario di Agropoli, che proporrà a cittadini e turisti, alcuni dei suoi brani più celebri.

Piazza Vittorio Veneto, poi, si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con il Revival anni ’70 ’80 ’90, unico scopo della serata, sarà divertirsi e lasciarsi coinvolgere dalle magiche atmosfere della notte blu.

Previsti anche laboratori per bambini e una postazione dedicata agli anziani in Piazza della Repubblica. In Via Patella, invece, ci sarà una esposizione di vespe. Si replicherà il 10 settembre con la “Notte blu on the beach” sul lungomare San Marco.