Agropoli, apre ufficialmente la stagione crocieristica 2025: confermato l’arrivo della prima nave

Parte ufficialmente da Agropoli la stagione crocieristica 2025 del Cilento Cruise Port, con l’arrivo già schedulato, domani 23 maggio, della prima nave passeggeri. È un segnale forte e concreto che conferma l’ingresso del Cilento tra le nuove destinazioni crocieristiche italiane, con un posizionamento orientato alla qualità dell’esperienza e alla valorizzazione del territorio.

Il Cilento Cruise Port è gestito da Salerno Cruises, operatore specializzato nello sviluppo del traffico crocieristico e nella promozione di destinazioni turistiche ad alto potenziale.

Attraverso una visione integrata che coniuga logistica portuale, accoglienza e marketing territoriale, Salerno Cruises opera per costruire valore per le compagnie, per i passeggeri e per le comunità locali.

Agropoli e il Cilento sono pronti

L’apertura della stagione 2025 ad Agropoli rappresenta un passo importante nella strategia di espansione della rete portuale turistica del Sud Italia, con l’obiettivo di intercettare un turismo internazionale attento alla sostenibilità, alla cultura e all’autenticità dei luoghi.

Le dichiarazioni

Questo il commento del sindaco della città di Agropoli Roberto Mutalipassi: «Siamo ben consapevoli delle potenzialità ancora inespresse del nostro porto, il più grande a sud di Salerno. Da qui la scelta di far partire alcuni mesi fa una manifestazione di interesse tesa a rendere Agropoli punto di riferimento internazionale per il Cilento nel settore crocieristico. E Salerno Cruises, prestigiosa società di gestione dei terminal crociere, con la quale abbiamo siglato una convenzione a febbraio scorso, ci aiuterà a far sì che questo si concretizzi».

«Il progetto di rilancio del nostro porto – afferma l’assessore al porto Giuseppe Di Filippo – ha inizio con l’operatore Salerno Cruises che fornirà servizi a terra, quali le informazioni, la gestione e la promozione dello scalo per le navi da crociera in arrivo. Un’azione che sarà in crescendo e per la quale siamo fiduciosi che porterà la giusta attenzione e sviluppo al nostro porto».

«L’arrivo della prima nave è molto più di uno scalo: è l’inizio di una nuova narrazione, quella di un porto che ascolta il suo territorio e lo mette in dialogo con il mondo», commenta il management di Salerno Cruises.

Sono previste nuove toccate, esperienze personalizzate per i passeggeri e iniziative congiunte con il tessuto produttivo cilentano.