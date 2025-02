Agropoli, turismo crocieristico: siglata la convenzione con Salerno Cruises

La città di Agropoli ha siglato stamani, 26 febbraio, una convenzione con Salerno Cruises, prestigiosa società di gestione dei terminal crociere, per lo sviluppo del porto e della zona di rada da proporre quale itinerario crocieristico internazionale. La Salerno Cruises ha partecipato all’avviso pubblico del Comune di Agropoli, manifestando il proprio interesse a svolgere le attività di accoglienza e gestione delle operazioni logistiche.

Le finalità

L’obiettivo della sottoscrizione è stabilire una collaborazione strutturata, strategica e sinergica per fare di Agropoli una destinazione turistica di rilievo internazionale, con particolare riferimento al settore delle crociere e delle vie del mare. A tal fine, lo scorso ottobre, si è tenuto un intenso fam trip, tour dedicato agli operatori turistici per far conoscere le destinazioni possibili da inserire nella loro programmazione, che ha toccato vari comuni del Cilento. L’estensione della stagione crocieristica sta aprendo nuove frontiere e i porti possono creare un circolo virtuoso di crescita e sostenibilità. Il settore crocieristico mediterraneo non solo potenzierebbe la sua attrattiva globale, ma contribuirebbe anche a un modello di turismo più responsabile e distribuito, beneficiando sia le economie locali che l’ambiente.

Le dichiarazioni

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Una collaborazione lungimirante che produrrà certamente ottimi risultati e che, grazie alla capacità del nostro territorio di offrire esperienze sempre nuove e autentiche ai crocieristi, richiamerà un turismo di qualità e diversificato durante tutto l’anno».

Soddisfatto anche il Presidente di Salerno Cruises, Giuseppe Amoruso: «Questa convenzione segna l’inizio di una collaborazione volta a trasformare Agropoli in una destinazione di prestigio a livello internazionale. Il suo porto diventerà la porta d’accesso al turismo crocieristico nel Cilento, valorizzando questo straordinario territorio e rendendolo una meta d’eccellenza. Desidero ringraziare l’Amministrazione Comunale, in particolare il Sindaco, Roberto Mutalipassi, e l’Assessore, Giuseppe Di Filippo, per la fiducia accordata alla nostra società».

L’assessore al Porto, Demanio e Patrimonio, Giuseppe Di Filippo in merito alla convenzione: «Oggi è una giornata importante perché si gettano le basi per fare del porto di rada di Agropoli il collegamento internazionale per il Cilento del turismo crocieristico, ringrazio Salerno Cruises, nostro partner in questo ambizioso progetto, e tutti gli operatori coinvolti».

Hanno firmato il protocollo d’intesa, per la Città di Agropoli, il sindaco Roberto Mutalipassi, per la Salerno Cruises, il legale rappresentate Giuseppe Amoruso. Alla conferenza sono intervenuti inoltre l’assessore con deleghe al Mare, Porto, Demanio e Patrimonio, Giuseppe Di Filippo, l’assessore al Turismo Roberto Apicella, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, Alessio Manca, il responsabile dell’Ufficio Turismo, Giuseppe Capozzolo e il responsabile dell’Ufficio Porto e Demanio, Gaetano Cerminara.