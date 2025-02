Agropoli, “Turismo crocieristico”: tutto pronto per la firma del protocollo d’intesa

Si terrà mercoledì 26 febbraio, ad Agropoli, la firma della sottoscrizione del protocollo d’intesa per il “Turismo crocieristico” che vedrà il centro cilentano come comune capofila di un progetto partito già la scorsa primavera per l’intercettazione del turismo crocieristico. Saranno diverse le compagnie che sceglieranno il Cilento e i porti della sua fascia costiera per trascorrere una giornata in zona visitando le bellezze naturalistiche e culturali.

Ad annunciarlo, l’assessore Di Filippo

Lo ha annunciato durante Anteprima News, in diretta su InfoCilento, l’assessore al mare, porto e demanio della città di Agropoli, Giuseppe Di Filippo. “Stiamo già avendo delle risposte più che positive dalle fiere nazionali ed internazionali alle quali abbiamo partecipato”.