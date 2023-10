Agropoli: approvate le linee guida per attività di spettacolo e trattenimento musicale

L’amministrazione comunale di Agropoli, ha provveduto all’approvazione delle linee guida per attività di spettacolo e/o trattenimento occasionale in pubblici esercizi, nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento.

Le novità

E’ stato stabilito che basterà una semplice comunicazione all’ufficio SUAP per poter dare seguito ad un’attività di spettacolo e/o trattenimento musicale, da svolgersi sul territorio comunale per un massimo di trenta giorni all’anno. Inoltre sarà sufficiente presentare un’autocertificazione per quanto riguarda invece le emissioni acustiche.

«Il nostro obiettivo sin dal nostro insediamento è stato quello di fare di Agropoli una città viva tutto l’anno, che sia di richiamo per i nostri giovani affinché questi possano preferire la movida notturna locale a trasferte verso altre realtà. E’ giusto dettare regole chiare in modo da poter conciliare il divertimento giovanile con il riposo di bambini e anziani. Nel contempo è anche importante far comprendere ai gestori di locali cosa possono fare e con quali modalità» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi e dell’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella.