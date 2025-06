Agropoli: al via il “Festival del Giglio”, tra tradizione, sport e speranza

Prende il via oggi, lunedì 9 giugno, con grande emozione, la seconda edizione del “Festival del Giglio”, promosso dall’A.S.D. Circolo Parrocchiale Lilium APS-ETS di Agropoli.

Il progetto

Un progetto nato per intrecciare tradizione e innovazione, radicato nei valori della comunità e rivolto in particolare ai più giovani. Ad aprire il Festival sarà la IX edizione del Torneo di Sant’Antonio, appuntamento storico che torna ad animare il Pala Impastato di Contrada Moio oggi, lunedì 9 giugno a partire dalle ore 15:30. Il calcio d’inizio sarà affidato ad Angelo Alessio, ex calciatore di Serie A e allenatore, simbolo di sportività e ispirazione per le nuove generazioni.

Il torneo prevede due triangolari

Under 12: A.S.D. Lilium, Parrocchia Ss. Pietro e Paolo, Gruppo Scout “B. Di Luccio” Agropoli 1; Under 16: A.S.D. Rutino Sport, A.S.D. Lilium, Squadra Rappresentativa di Eredita. Non è solo una competizione sportiva, ma è un modo per far vivere ai ragazzi un’esperienza di comunità, di crescita e di condivisione, nel segno del patrono Sant’Antonio e del valore educativo del gioco.

L’appuntamento dell’11 giugno

Il secondo appuntamento del Festival sarà mercoledì 11 giugno alle ore 20:00, con l’evento “Note e Colori di Speranza”, un connubio di arte, musica e creatività che si terrà sul sagrato della Chiesa di Sant’Antonio. La serata inizierà con un concerto polistrumentale dei bambini del gruppo musicale “Lilium”, diretti dai Maestri Emilio Mirra e Mariagiovanna Palluotto, e sarà presentata da Don Carlo Pisani. A seguire, alle 21:00, DJ set con Paolo & Ubaldo Serra per un momento di festa e convivialità.

Per tutta la serata sarà visitabile la mostra artistica dal titolo “Fiori di Speranza”, esposizione di opere creative nate proprio con l’intento di seminare bellezza nelle periferie e coltivare speranza attraverso l’arte. Il Festival del Giglio è molto più di un calendario di eventi, è un gesto comunitario che parte dal basso, dai sogni condivisi, dai ricordi di chi – anni fa – partecipava a questi tornei come ragazzo e oggi li organizza per i più giovani.

Le info utili

È un invito a credere nella forza del territorio, nei legami umani e nella possibilità di far fiorire anche i luoghi più fragili. Con lo sport, la musica e l’arte, vogliamo seminare “fiori di speranza” nelle periferie, affinché ogni giovane possa sentirsi parte di una storia più grande, fatta di cura, partecipazione e futuro. Per info e aggiornamenti: A.S.D. Circolo Parrocchiale Lilium – Contrada Moio, Agropoli; oratoriolilium@gmail.com Instagram: liliumagropoli.