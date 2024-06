Agropoli: il festival del Giglio apre gli appuntamenti in vista della festività di Sant’Antonio

L’oratorio “A.S.D. Lilium” ha dato il via alla prima edizione del “Festival del Giglio”. Il festival, organizzato in onore dei festeggiamenti di Sant’Antonio, sarà un’occasione unica per la comunità di Agropoli per ritrovarsi e condividere momenti di gioia, divertimento e crescita collettiva.

Il “Festival del Giglio” offre un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti. La manifestazione si è aperta il 1° giugno alle ore 19:00 con il “S. Antonio Art Fest: luce creativa dei giovani”.