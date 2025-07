Agropoli: al via domani i collegamenti marittimi del Metrò del Mare

Prenderanno il via da domani, domenica 6 luglio, i collegamenti marittimi del Metrò del Mare, servizio di trasporto via mare pensato per agevolare la mobilità lungo la costa cilentana e amalfitana.

Il servizio

Il servizio, a cura di Alicost, prevede due linee: Linea A1 (attiva dal lunedì al venerdì): Salerno – Agropoli – San Marco di Castellabate – Amalfi – Positano; Linea A2 (attiva il sabato e la domenica): Salerno – Agropoli – San Marco di Castellabate – Acciaroli.Il Metrò del Mare rappresenta una soluzione comoda, sostenibile e panoramica per residenti e/o turisti che desiderano spostarsi tra le principali località costiere, evitando il traffico stradale e contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale.

Le dichiarazioni

«Con anticipo rispetto allo scorso anno – dichiarano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Mare Giuseppe Di Filippo – domani ci sarà la prima partenza del Metrò del mare. Come di consueto nel fine settimana prevede fermate nei porti del Cilento, mentre nei giorni feriali i collegamenti marittimi interesseranno anche Amalfi e Positano.

Un servizio molto apprezzato che vede Agropoli da sempre quale porto che fa registrare una sempre maggiore utenza. Stiamo lavorando e dialogando insieme agli altri sindaci a livello istituzionale affinché si possa riuscire ad aggiungere anche la tratta per Capri. La buona notizia è che il bando effettuato dalla regione Campania ha una durata quadriennale, fino al 2028».