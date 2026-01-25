Aggressione con arma bianca in via Ostaglio: uomo ferito a Salerno

Momenti di tensione nella serata di ieri in via Ostaglio, a Salerno, dove un cittadino straniero è stato vittima di un’aggressione a colpi di coltello. L’uomo è rimasto ferito in seguito ad alcuni fendenti, facendo scattare immediatamente l’allarme tra i presenti.

L’intervento dei soccorritori

I soccorsi sono giunti in breve tempo: sul luogo dell’accaduto sono intervenuti l’auto medica di Salerno e un’ambulanza del Vopi, che hanno stabilizzato il ferito prima del trasferimento in ospedale.

A supporto delle operazioni anche il personale sanitario delle postazioni India e Alfa di Pontecagnano.

Le condizioni dell’uomo, fortunatamente, non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita.

Intanto le forze dell’ordine stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto e risalire all’autore dell’aggressione.