Aeroporto Salerno, Iannone (FdI): “Silenzio dei privatizzatori preoccupa, confronto immediato con Gesac ed ENAC”

L’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento vive una fase di incertezza. Dopo le recenti soppressioni dei collegamenti internazionali verso Berlino e Ginevra, arriva una nuova battuta d’arresto che rischia di compromettere la stabilità dello scalo: EasyJet ha annunciato anche la cancellazione della tratta per Milano Malpensa a partire dal primo aprile 2026.

Le parole del senatore Iannone

“Non vorrei che, passata la fiammata elettorale, ci sia già un disimpegno sullo scalo di Salerno, Costa d’Amalfi e Cilento. Le preoccupazioni avanzate dalle associazioni di categoria e dal territorio vanno prese con la massima serietà.

Le richieste

E’ assordante il silenzio di quelli che definisco i privatizzatori politici di meriti, quando c’è da fare passerelle, che però puntualmente scompaiono quando c’è da assumersi responsabilità.

Già la settimana prossima sentirò Gesac ed Enac perchè non possiamo consentirci alcun dietrofront o battuta d’arresto”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.