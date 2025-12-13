Aeroporto Salerno, Iannone (FdI): “Silenzio dei privatizzatori preoccupa, confronto immediato con Gesac ed ENAC”

"E’ assordante il silenzio di quelli che definisco i privatizzatori politici di meriti, quando c'è da fare passerelle, che però puntualmente scompaiono quando c'è da assumersi responsabilità"

L’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento vive una fase di incertezza. Dopo le recenti soppressioni dei collegamenti internazionali verso Berlino e Ginevra, arriva una nuova battuta d’arresto che rischia di compromettere la stabilità dello scalo: EasyJet ha annunciato anche la cancellazione della tratta per Milano Malpensa a partire dal primo aprile 2026.

“Non vorrei che, passata la fiammata elettorale, ci sia già un disimpegno sullo scalo di Salerno, Costa d’Amalfi e Cilento. Le preoccupazioni avanzate dalle associazioni di categoria e dal territorio vanno prese con la massima serietà.

Già la settimana prossima sentirò Gesac ed Enac perchè non possiamo consentirci alcun dietrofront o battuta d’arresto”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

