Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: nasce il bacino unico taxi h24 per un’accoglienza d’eccellenza

Il potenziamento dei collegamenti verso l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi segna un punto di svolta strategico per il territorio. Attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra i comuni interessati, è stato ufficialmente costituito l’ambito unico per il servizio taxi h24. L’iniziativa mira a razionalizzare il trasporto urbano ed extraurbano, garantendo una copertura capillare e continuativa per i viaggiatori diretti allo scalo aeroportuale e verso le località del Cilento.

L’accordo, strutturato come un sistema aperto all’adesione di altre realtà del comprensorio, punta a superare le criticità legate alla mobilità, offrendo un servizio all’altezza degli standard internazionali richiesti dalla gestione aeroportuale.

Servizio h24 e gestione dei voli notturni

Il cuore della riforma risiede nella capacità di risposta del sistema trasporti alle esigenze operative dello scalo. La creazione di un bacino unico permette infatti di gestire con maggiore flessibilità la logistica dei passeggeri, specialmente in occasione dei voli notturni o degli arrivi fuori orario. Grazie a una nuova organizzazione del lavoro, il presidio dei mezzi sarà costante.

A sottolineare l’importanza dell’operazione è il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe: “I nostri taxisti garantiranno, con una doppia turnazione, un servizio stabile. Non ci sarà più il rischio che i passeggeri che arrivano a Salerno, anche in forma ridotta, restino senza mezzi di trasporto”. Si tratta di uno sforzo organizzativo volto a eliminare i disagi per l’utenza e a migliorare complessivamente la qualità dell’accoglienza turistica e business.

Sinergia istituzionale e potenziamento delle infrastrutture

Il piano di potenziamento non si limita alla sola turnazione dei taxi, ma prevede una stretta collaborazione tra le amministrazioni locali e la società di gestione aeroportuale. Il dialogo tra il sindaco di Bellizzi e il primo cittadino di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, punta a un efficientamento strutturale dell’area.

“Con il Sindaco Giuseppe Lanzara ci siamo riproposti con la società di gestione Gesac di garantire ulteriori spazi per ulteriori stalli d’attesa nell’area aeroportuale e intensificare più corse per il trasporto pubblico da e per il comprensorio della provincia”, ha dichiarato Volpe. L’obiettivo finale è la creazione di un hub intermodale efficiente, capace di integrare il trasporto pubblico e privato per sostenere la crescita dello scalo e favorire lo sviluppo economico dell’intera provincia salernitana.