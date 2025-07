Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, da oggi la nuova denominazione con il nome Cilento: un valore strategico per il territorio

Con una cerimonia ufficiale alla presenza delle istituzioni locali e nazionali, l’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi ha assunto oggi la nuova denominazione di “Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento”, ampliando così la propria identità territoriale.

Il progetto

L’iniziativa, formalizzata con un’ordinanza firmata dal Direttore Territoriale ENAC Campania Carlo Marfisi, ha un valore sia simbolico che strategico: rafforzare la connessione tra l’infrastruttura aeroportuale e un’area di elevata rilevanza turistica e culturale. La nuova intitolazione è stata annunciata durante un evento svoltosi nella sala imbarchi, alla presenza, tra gli altri, di Carlo Borgomeo, Presidente di Gesac e Assaeroporti; Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC; Tullio Ferrante e Antonio Iannone, Sottosegretari di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; e Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania.

Il bilancio del primo anno

Primo anno positivo: 370mila passeggeri e 16 rotte operative Ad un anno dall’avvio dei primi voli di linea – l’11 luglio 2024 – l’aeroporto salernitano registra un bilancio positivo: 370mila passeggeri transitati, 16 destinazioni attive (13 internazionali), servite da alcune delle principali compagnie aeree europee, tra cui easyJet, Ryanair, Volotea, Wizz Air e British Airways. Le rotte includono scali come Londra, Parigi, Berlino, Bruxelles, Ginevra e Barcellona.

Infrastrutture: investiti 80 milioni su 223 previsti La prima fase di sviluppo ha comportato investimenti infrastrutturali per circa 80 milioni di euro, su un totale programmato di 223 milioni. Tra gli interventi completati o in fase di realizzazione: il prolungamento della pista di volo, la realizzazione del terminal di aviazione generale (in completamento entro fine anno), l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco, il potenziamento del terminal esistente, nuovi parcheggi e una riorganizzazione della viabilità.

Si guarda al futuro con nuove compagnie aeree

Parallelamente, Gesac ha avviato un’intensa attività di confronto con le compagnie aeree per consolidare e ampliare l’offerta di voli, puntando su destinazioni ad alta domanda turistica e connettività internazionale.

De Luca: “Ora servono altri 160 milioni. Serve includere anche il Vallo di Diano e l’Agro” Nel suo intervento, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rivendicato il ruolo decisivo della Regione e di Gesac nella realizzazione dell’aeroporto, definendolo una “infrastruttura strategica per lo sviluppo della provincia di Salerno e dell’intera regione”. De Luca ha annunciato ulteriori investimenti per 160 milioni di euro, destinati sia al completamento delle infrastrutture aeroportuali sia all’allungamento della metropolitana fino a Battipaglia, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e l’integrazione del sistema dei trasporti regionali.

Il Governatore ha inoltre proposto di estendere ulteriormente la denominazione dell’aeroporto per rappresentare in modo più completo il territorio. «Dovremmo includere anche il Vallo di Diano, che insieme al Cilento fa parte del Parco Nazionale, e l’Agro Sarnese Nocerino, una delle aree più densamente popolate della provincia», ha affermato. Tuttavia, ha precisato che si tratta di una denominazione istituzionale, mentre nell’uso commerciale resterà prevalente la dicitura “Aeroporto di Salerno”.