Addio a Valentino Garavani: il re della moda innamorato del mare del Cilento

Il mondo dell’alta moda piange oggi la scomparsa di Valentino Garavani. “L’Ultimo Imperatore” dello stile italiano, l’uomo che ha vestito le icone del Novecento trasformando il rosso in una categoria dello spirito, si è spento lasciando un vuoto nel panorama del glamour internazionale. Ma oltre le passerelle di Parigi e i saloni di Palazzo Mignanelli a Roma, Valentino nutriva un legame profondo e sincero con la provincia di Salerno, e in particolare con le acque cristalline del Cilento.

Il legame speciale con Palinuro e le coste salernitane

Non era raro, durante le estati più calde, scorgere al largo di Palinuro o tra le calette di Marina di Camerota e Scario il profilo inconfondibile del suo yacht. Per Valentino, il Cilento non era solo una tappa tecnica durante la navigazione verso il Sud Italia e l’Adriatico, ma un luogo dell’anima dove l’eleganza selvaggia della natura incontrava la sua ricerca della perfezione.

Il T.M. Blue One: un’icona di stile nei nostri mari

Il simbolo del suo amore per il mare resta il T.M. Blue One, un’imbarcazione che molti hanno ammirato a largo delle coste cilentane; molto più di un semplice yacht di lusso. Costruita oltre trent’anni fa dai gloriosi Cantieri Picchiotti, la nave vanta una storia che si intreccia con il mito: al suo varo, infatti, la madrina d’eccezione fu un’altra icona della campania nel mondo, Sophia Loren.

Un’eredità di bellezza tra moda e territorio

La scomparsa di Valentino Garavani segna la fine di un’epoca. La provincia di Salerno perde un estimatore d’eccezione, un uomo che ha saputo apprezzare la costa con l’occhio critico e raffinato di chi ha dedicato la vita alla bellezza.