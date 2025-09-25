Addio a Luigi Reina: professore universitario e riferimento culturale per Sant’Angelo a Fasanella

Luigi Reina è stato tra i più autorevoli studiosi della storia di Sant’Angelo a Fasanella, contribuendo con rigore e passione alla valorizzazione del patrimonio locale

A cura di Roberta Foccillo
Luigi Reina

Lutto nel mondo universitario e della cultura con la scomparsa del Professore Luigi Reina di Sant’Angelo a Fasanella. Professore emerito dell’Università degli Studi di Salerno, già ordinario della cattedra di Letteratura italiana e preside della facoltà di Scienze della Formazione. Figura di spicco nel panorama accademico, Reina ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla divulgazione culturale.

Un legame profondo con Sant’Angelo a Fasanella

Luigi Reina è stato tra i più autorevoli studiosi della storia di Sant’Angelo a Fasanella, contribuendo con rigore e passione alla valorizzazione del patrimonio locale. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi volumi di storiografia e critica letteraria, affiancando all’attività scientifica un’intensa partecipazione su riviste e giornali.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

La notizia della scomparsa ha suscitato profonda commozione nella comunità. Il sindaco Bruno Tierno, a nome dell’intera amministrazione comunale, ha espresso le proprie condoglianze ai familiari, ricordando il valore umano e professionale del professore: “Una persona autorevole e perbene che ha dato lustro al nostro paese e che ha rappresentato un punto di riferimento culturale del territorio”. La sua opera rimane testimonianza viva di un pensiero critico e di una profonda conoscenza storica, che ha arricchito Sant’Angelo a Fasanella e l’intera comunità scientifica.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Michele Di Bari

Elezioni Regionali in Campania: il centrodestra Punta su un Profilo Civico: Michele Di Bari

SI aspetta l'ufficializzazione del candidato a presidente della regione Campania: sarà il…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Franco Alfieri

Processo Alfieri, comune di Capaccio Paestum si costituisce parte civile: si torna in aula il 9 ottobre

Questa mattina la prima udienza presso il Tribunale di Vallo della Lucania

Chiara Esposito
Chiara Esposito
Tommaso Pellegrino

Sanità, Pellegrino (IV): “Assegni di cura in ritardo, non lasceremo sole le famiglie con disabilità gravissime”

“Gli assegni di cura devono essere uno strumento concreto di sollievo, non…

Comunicato Stampa
Comunicato Stampa

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.