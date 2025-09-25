Addio a Luigi Reina: professore universitario e riferimento culturale per Sant’Angelo a Fasanella

Lutto nel mondo universitario e della cultura con la scomparsa del Professore Luigi Reina di Sant’Angelo a Fasanella. Professore emerito dell’Università degli Studi di Salerno, già ordinario della cattedra di Letteratura italiana e preside della facoltà di Scienze della Formazione. Figura di spicco nel panorama accademico, Reina ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla divulgazione culturale.

Un legame profondo con Sant’Angelo a Fasanella

Luigi Reina è stato tra i più autorevoli studiosi della storia di Sant’Angelo a Fasanella, contribuendo con rigore e passione alla valorizzazione del patrimonio locale. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi volumi di storiografia e critica letteraria, affiancando all’attività scientifica un’intensa partecipazione su riviste e giornali.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

La notizia della scomparsa ha suscitato profonda commozione nella comunità. Il sindaco Bruno Tierno, a nome dell’intera amministrazione comunale, ha espresso le proprie condoglianze ai familiari, ricordando il valore umano e professionale del professore: “Una persona autorevole e perbene che ha dato lustro al nostro paese e che ha rappresentato un punto di riferimento culturale del territorio”. La sua opera rimane testimonianza viva di un pensiero critico e di una profonda conoscenza storica, che ha arricchito Sant’Angelo a Fasanella e l’intera comunità scientifica.