Ad Agropoli la Sea Cloud apre ufficialmente la stagione crocieristica 2025

Ha ufficialmente preso il via da Agropoli la stagione crocieristica 2025 del Cilento Cruise Port, segnando un traguardo significativo per il Cilento, ormai consolidato tra le nuove destinazioni crocieristiche italiane. Con un focus sulla qualità dell’esperienza e sulla valorizzazione del territorio, il Cilento Cruise Port è gestito da Salerno Cruises, operatore specializzato nello sviluppo del traffico crocieristico e nella promozione di mete turistiche ad alto potenziale. Grazie a una visione integrata che combina logistica portuale, accoglienza e marketing territoriale, Salerno Cruises lavora per creare valore per le compagnie, i passeggeri e le comunità locali.

La stagione estiva 2025

L’avvio della stagione estiva 2025 ad Agropoli rappresenta un passo cruciale nell’espansione della rete portuale turistica del Sud Italia, puntando ad attrarre un turismo internazionale sensibile alla sostenibilità, alla cultura e all’autenticità del territorio.