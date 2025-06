Ad Agropoli la finale del “Torneo delle Parrocchie”

E’ in programma per sabato 28 giugno, alle ore 18:30, presso il campo Polito di Agropoli, la Finale del Torneo delle Parrocchie, un evento promosso dalla Diocesi di Vallo della Lucania, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Salerno, l’ANSPI e il Comune di Agropoli.

Sport, fede e comunità in campo

Un evento speciale che unisce sport, fede e comunità, coinvolgendo giovani e adulti in un clima di festa e condivisione. Le finali vedranno sfidarsi le parrocchie partecipanti in due tornei triangolari, divisi nelle categorie Under 16 e Open.

Ecco le squadre finaliste

Per la categoria Under 16 si sfideranno:

Oratorio “Lilium” – Parrocchia S. Antonio (Agropoli); Oratorio “Passo Dopo Passo” – Parrocchia D. S. Maria dei Longobardi (Novi Velia); Parrocchia S. Maria a Mare (Castellabate).

Nella categoria Open sono in gara:

Parrocchia SS. Salvatore (Torchiara); Oratorio “Passo Dopo Passo” – Parrocchia D. S. Maria dei Longobardi (Novi Velia); Parrocchia S. Vito (Capaccio).

Cerimonia finale

A conclusione dei due triangolari si terrà la cerimonia di premiazione, alla presenza del Vescovo, Mons. Calvosa, che consegnerà un riconoscimento a tutte le squadre partecipanti. Sarà un momento di festa che “celebrerà l’impegno e il fair play di tutti i partecipanti”.

Un appuntamento sostenuto dal territorio

L’iniziativa, sponsorizzata da Brera Medical Technologies, rappresenta un’occasione per rafforzare i legami tra le comunità parrocchiali locali e valorizzare il protagonismo giovanile. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per sostenere un evento che unisce sport e fraternità.