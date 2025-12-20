Ad Agropoli il calendario di Miss Cilento e l’elezione di Miss Christmas 2025: dodici mesi di eleganza nel cuore del Cilento

Dicembre, come da tradizione, è il mese in cui si scelgono i calendari più belli e originali da regalare o collezionare. L’offerta è ampia e variegata, ma a distinguersi per eleganza, semplicità e sobrietà è la proposta firmata Lino’s Production. Protagonista assoluta è la giovane e affascinante Miss Cilento 2025, Sara Vicinanza, immortalata dall’obiettivo di Emanuele Walter Navazio lungo il suggestivo litorale tra Casal Velino e Ascea.

Il valore culturale del concorso Miss Cilento

«Il Concorso – spiega il Patron Lino Miraldi – tende a valorizzare la bellezza femminile come espressione massima di cultura e tradizione e, nel corso di questi anni, ha avvicinato i patrimoni intellettuali, artistici e naturalistici del Cilento con quelli del Vallo di Diano e degli Alburni, promuovendo come sempre la Dieta Mediterranea, vero e proprio leitmotiv della manifestazione, giunta ormai alla ventitreesima edizione».

Miraldi sottolinea inoltre che nel calendario 2026 di Miss Cilento, il mese di novembre metterà in evidenza due date simboliche:

16 novembre , Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea

, Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne

La presentazione ufficiale del calendario

Il calendario dedicato a Sara Vicinanza sarà presentato martedì 23 dicembre alle ore 17:00 presso il prestigioso showroom Paladino Arredamenti, in via Varco del Carro, località Mattine di Agropoli. L’evento vedrà la partecipazione delle finaliste dell’ultima edizione di Miss Cilento, che sfileranno indossando abiti natalizi e raffinati vestiti da sera rossi, accompagnate dal vibrante sax di Daniele Niglio.

Al termine della sfilata sarà proclamata Miss Christmas 2025.

Baby Miss e una sorpresa finale per chiudere l’anno

«Sfileranno pure le nostre meravigliose Baby Miss e ci sarà una sorpresa inaspettata per tutte le partecipanti – aggiunge il Patron Miraldi –. Vogliamo chiudere con un brindisi un 2025 pieno di consensi e soddisfazioni per la nostra kermesse».