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Ad Agropoli arriva Errico Gelateria: il nuovo polo del gusto artigianale firmato Alessandra Errico e Stefano Gorrasi

Scopri Errico Gelateria ad Agropoli: l'eccellenza del gelato artigianale firmata da Alessandra Errico e Stefano Gorrasi. Apertura prevista a metà aprile in via Patella

Gelateria Errico

Il panorama gastronomico cilentano si arricchisce di una nuova, attesissima eccellenza. In via Filippo Patella 21, proprio di fronte alla nota pizzeria Autentica – La Pizza nel Ruoto, sta per nascere Errico Gelateria. Il progetto segna l’incontro tra l’alta pasticceria e la visione imprenditoriale di successo, promettendo di ridefinire gli standard del gelato artigianale sul territorio.

Un connubio tra tecnica e visione imprenditoriale

Il cuore pulsante del laboratorio è Alessandra Errico, pasticcera professionista formatasi presso l’accademia Hangar 78. La sua expertise tecnica è stata ulteriormente affinata alla Carpigiani University, l’istituzione globale del gelato artigianale. Questa solida preparazione accademica garantisce un prodotto che non è solo un dolce, ma il risultato di uno studio rigoroso su bilanciamenti e materie prime.

Al suo fianco troviamo Stefano Gorrasi, nome già affermato grazie ad Autentica. Gorrasi porta nel progetto la sua filosofia vincente: ricerca maniacale degli ingredienti, tecnica impeccabile e una forte identità di brand.

Qualità senza compromessi e apertura imminente

La filosofia di Errico Gelateria è chiara: lavorazione artigianale e valorizzazione del territorio. L’obiettivo è offrire un’esperienza gastronomica autentica, capace di innovare rispettando le basi della tradizione.

L’apertura ufficiale è prevista per la metà di aprile. Con questa inaugurazione, via Filippo Patella si candida a diventare un vero e proprio “distretto della qualità” ad Agropoli, unendo l’arte della pizza d’autore a quella del gelato d’eccellenza.

Prossima apertura…

Gelateria Errico – Via Filippo Patella 21

Agropoli (SA)

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