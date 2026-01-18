Acciaroli: non ce l’ha fatta l’anziana ustionata ai fornelli

È deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli la donna di 90 anni rimasta gravemente ustionata ieri all’interno della propria abitazione ad Acciaroli.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava ai fornelli quando la sua maglia ha preso fuoco. I vicini, accortisi dell’incidente, hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza. Gli operatori del 118, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure e, vista la gravità delle ustioni, hanno disposto il trasferimento urgente mediante elisoccorso al Cardarelli.

Inutili i soccorsi

Nonostante l’intervento dei medici, le ustioni si sono rivelate troppo gravi e la donna è deceduta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’abitazione, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’episodio.