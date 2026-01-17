Acciaroli, anziana gravemente ustionata in casa: elitrasportata al Cardarelli di Napoli

Un grave incidente domestico si è verificato ad Acciaroli, dove una donna di 90 anni è rimasta ustionata all’interno della propria abitazione. L’anziana è stata soccorsa inizialmente dai vicini di casa, che hanno lanciato l’allarme consentendo l’intervento tempestivo dei sanitari.

Gli interventi

Giunti sul posto, gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure e valutato la gravità delle ustioni riportate dalla donna. Considerate le condizioni cliniche, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento urgente all’ospedale Cardarelli di Napoli, struttura specializzata nel trattamento dei pazienti ustionati.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le cause dell’incidente domestico restano al vaglio degli inquirenti.