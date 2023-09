Accadde oggi, notizie, curiosità e accadimenti storici | Ecco l’Almanacco del 24 settembre 2023

Pacifico da San Severino, alla nascita Carlo Antonio Divini (San Severino Marche, 1º marzo 1653 – San Severino Marche, 24 settembre 1721), fu un frate minore riformato italiano. Beatificato nel 1786, venne proclamato santo da papa Gregorio XVI nel 1839.

San Pacifico da Sanseverino Marche

Etimologia: Pacifico, dal latino Pacificus, letteralmente “pacifico”, “mansueto”, “che fa la pace”, “amante della pace”. È quindi affine, per significato, ad una varietà di nomi quali Salomone, Shulammite, Mansueto, Mirna e Ireneo.

1948 – L’Honda viene fondata Un giovane operaio di un’officina meccanica, Soichiro Honda, ha l’idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta e in questo modo dà vita a una società costruttrice di motociclette che più tardi diventerà un colosso mondiale. Nasce così la Honda Motor Company.

1961 – Prima marcia della Pace “Perugia-Assisi”: “Per la pace e la fratellanza tra i popoli” è lo slogan che accompagnò la prima marcia della Pace, organizzata tra le città di Perugia e Assisi su un tracciato di 24 km. La manifestazione, che segnò una pagina fondamentale del pacifismo e della mobilitazione giovanile in Italia, nacque per opera del filosofo e politico Aldo Capitini, seguace delle teorie gandhiane sulla resistenza nonviolenta, al punto da essere considerato il “Gandhi” italiano.

Sei nato oggi? I nati il 24 settembre sono vagabondi per natura e quindi o amano viaggiare, oppure si lasciano in qualche modo trascinare. Il tema del vagabondaggio o dei viaggi di solito assume una forma reale nella loro vita, ma può anche essere una metafora per avventure intellettuali ed emotive; in verità, anzi, il senso letterale e quello figurato non si escludono reciprocamente. Leggere, pensare, sognare, viaggiare (con peregrinazioni fisiche e psicologiche) sono i generi di attività preferite dai nati in questo giorno. Alcuni viaggiano da giovani per dedicarsi a un’esistenza più stabile; altri, col sopraggiungere della mezza età, vengono come morsi dalla tarantola e sono capaci di lasciare tutto per seguire il richiamo della strada.

1949 – Pedro Almodóvar: Nato a Calzada de Calatrava, nella Castiglia-La Mancia, è il regista spagnolo più conosciuto nel panorama internazionale.

1896 – Francis Scott Fitzgerald: Annoverato tra i maggiori narratori statunitensi del Novecento, Francis Scott Key Fitzgerald nacque a Saint Paul, capitale del Minnesota, e scomparve ad Hollywood nel 1940.

1954 – Marco Tardelli: Nato a Capanne di Careggine (in provincia di Lucca), è un allenatore di calcio (allena anche l’Inter nel 2000-2001) ed ex calciatore, difensore laterale o centrocampista.