Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santo del giorno | Ecco l’Almanacco

Oggi è il 3 marzo e come ogni giorno dell’anno ci sono avvenimenti importanti, notizie curiose, santi da festeggiare, celebrità nate e scomparse e tanti eventi storici da ricordare.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’almanacco di oggi

Celebrità nate il 3 marzo: tra i personaggi famosi che festeggiano il loro compleanno oggi ci sono l’attrice e modella britannica Nathalie Emmanuel, nota per il suo ruolo nella serie televisiva “Game of Thrones”, l’attore e regista spagnolo Nacho Vigalondo, il calciatore argentino Javier Pastore e il chitarrista dei Guns N’ Roses, Slash.

I Santi del giorno: San Tiziano di Brescia (Vescovo)

San Vinvaleo (Abate di Landevennec)

Sant’Artellaide (Vergine)

Gli avvenimenti

Ma non è tutto! In questa data ci sono stati anche avvenimenti storici di rilievo, come l’insediamento di George Washington come primo presidente degli Stati Uniti d’America nel 1789, la firma del Trattato di Brest-Litovsk che pose fine alla partecipazione della Russia alla Prima Guerra Mondiale nel 1918, e la pubblicazione del primo numero del celebre settimanale americano “Time” nel 1923.

La curiosità

Il 3 marzo del 1875, la prima partita ufficiale di hockey su ghiaccio venne disputata tra il Montreal e il Victoria a Montreal, in Canada. Questo sport, che oggi è amato da milioni di persone in tutto il mondo, ha avuto origine proprio in Canada nel XIX secolo.

E così, cari amici, si conclude il nostro tour dell’almanacco del 3 marzo. Spero di avervi dato informazioni interessanti e magari anche qualche spunto per approfondire alcune delle notizie che vi ho raccontato. Ci vediamo presto con altre curiosità!