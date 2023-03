Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 1° marzo | Ecco l’Almanacco

Ciao a tutti cari lettori e benvenuti a questa breve guida sull’Almanacco del 1° Marzo! Il mese di marzo è finalmente arrivato e porta con sé un’atmosfera di primavera e rinascita. Ma andiamo subito a scoprire quali sono gli eventi e le curiosità legate a questo giorno così speciale.

Santi del giorno

Partiamo dai Santi che si celebrano in questo giorno: San Davide di Galles e Sant’Albino. San Davide, patrono del Galles, è un santo molto amato in tutto il Regno Unito e viene festeggiato non solo in Galles ma anche in Inghilterra e Scozia. Sant’Albin invece è un santo molto antico, vissuto nel IV secolo, che viene celebrato soprattutto in Francia e in Italia.

Ecco gli avvenimenti storici

Il 1° marzo 1872 venne pubblicato il primo numero della celebre rivista scientifica “Nature”, ancora oggi un punto di riferimento per gli studiosi di tutto il mondo. Inoltre, in questo giorno del 2002, il Tribunale penale internazionale venne ufficialmente istituito con la firma del Trattato di Roma.

Personaggi illustri legati a questo giorno

Tra le curiosità del 1° marzo c’è sicuramente il fatto che in molti paesi del mondo questo giorno viene considerato il “primo giorno di primavera”. Inoltre, questo è il giorno in cui, secondo la tradizione inglese, le rondini tornano a nidificare nel Regno Unito, segno che la primavera è ormai arrivata.

Ma parliamo ora delle celebrità nate in questo giorno: tra i personaggi più famosi ci sono il cantante pop Justin Bieber, l’attore e regista Ron Howard e la modella e attrice Daniela Bianchi. Ma il 1° marzo ci ha anche lasciato importanti personalità, come il fisico italiano Enrico Fermi, che vinse il Premio Nobel per la Fisica nel 1938, e il grande scrittore russo Nikolaj Gogol’, autore di capolavori come “Il cappotto” e “Le anime morte”.

Insomma, il 1° marzo è un giorno pieno di storia, cultura e curiosità. E voi, come lo festeggiate? Fatecelo sapere nei commenti!