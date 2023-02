Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 28 febbraio | Ecco l’Almanacco

Innanzitutto, il 28 febbraio è la Giornata mondiale delle malattie rare, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere la ricerca scientifica e di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da queste patologie.

Giornata mondiale delle malattie rare

Le malattie rare, infatti, colpiscono una percentuale molto bassa della popolazione e spesso sono poco conosciute e difficili da diagnosticare. La Giornata mondiale delle malattie rare rappresenta quindi un’importante occasione per diffondere la conoscenza su questo tema e per sostenere la ricerca scientifica.

Il 28 febbraio è inoltre una data significativa per la storia italiana. Infatti, nel 1861, proprio in questo giorno, si tenne la prima seduta del Parlamento italiano a Torino. Questo evento segnò l’inizio della costruzione dello Stato italiano unitario, che si sarebbe completato nel 1870 con la presa di Roma.

Proverbio del giorno:

Febbraio corto peggior di tutti.

Aforisma del giorno:

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita non sarebbe più sopportabile (Georges Courteline)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1953 – Scoperta la struttura del DNA: «Abbiamo trovato il segreto della vita!» L’annuncio trionfale del biologo Francis Crick sorprese i clienti dell’Eagle Pub di Cambridge, ignari che quella scoperta avrebbe dato un nuovo corso alla ricerca scientifica e maggiori speranze a milioni di pazienti affetti da malattie genetiche.

Sei nato oggi? Ecco le tue caratteristiche

Sei dotato di grande creatività ma quel che ti manca è la costanza necessaria per portare a termine i tuoi progetti. La fortuna ti accompagna e dunque riuscirai sempre a cavartela, se però non ti accontenti di questo ed aspiri al successo dovrai imparare ad essere più disciplinato. In amore avrai molte occasioni di incontrare chi fa per te, anche se forse non sempre sarai pronto a coglierle. Devi porre un freno alle fantasie ed essere più concreto.

Santo del giorno

Infine, il 28 febbraio è anche la festa di San Romano, martire cristiano venerato soprattutto in Toscana. Secondo la tradizione, Romano sarebbe stato un soldato romano convertitosi al cristianesimo e giustiziato nel III secolo. La sua figura è legata ad alcune leggende e miracoli, e la sua venerazione è diffusa soprattutto tra i contadini e i pastori.

Insomma, l’almanacco del 28 febbraio ci regala molte occasioni per riflettere sul nostro passato, sulla nostra cultura e sulla nostra identità. Che si tratti della Giornata mondiale delle malattie rare, della nascita dello Stato italiano unitario o della venerazione di un santo come San Romano, ogni evento ci offre spunti di riflessione e di approfondimento su temi fondamentali della nostra vita.