Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 4 maggio | Ecco l’Almanacco

Ciao amici lettori! Oggi parleremo dell’almanacco del 4 maggio, una data ricca di eventi interessanti, di santi importanti e di curiosità da scoprire.

Santi del giorno

Cominciamo parlando dei Santi del 4 maggio. Questo giorno è dedicato a San Ciriaco Vescovo e Martire. Il nome di San Ciriaco è noto anche a chi ignora tutto sul conto di questo personaggio, grazie alla bellissima chiesa romanica che domina la città adriatica di Ancona dall’alto del colle roccioso del Guasco.

Avvenimenti del 4 maggio

Passiamo ora agli avvenimenti del 4 maggio. In questo giorno, nel 1493, il navigatore italiano Cristoforo Colombo approdò sull’isola di Jamaica durante il suo secondo viaggio verso il Nuovo Mondo. Inoltre, nel 1929, la Fondazione Rockefeller fu creata con l’obiettivo di promuovere la salute pubblica, la ricerca scientifica e l’educazione medica.

Accadimenti storici

Andiamo avanti con gli accadimenti storici del 4 maggio. Nel 1626, la città di Nagasaki in Giappone fu fondata da un gruppo di monaci buddisti. Nel 1776, la Colonia del Rhode Island fu la prima delle tredici colonie americane a dichiarare la propria indipendenza dalla Gran Bretagna. Nel 1979, Margaret Thatcher divenne il primo ministro britannico donna.

Le curiosità

Passiamo ora alle curiosità del 4 maggio. Sapevate che questo giorno è stato scelto come “Star Wars Day” dai fan di tutto il mondo? Il motivo è che la data 4 maggio suona come “May the Fourth” in inglese, una variante della celebre frase della saga di Star Wars “May the Force be with you”.

Infine, parliamo delle celebrità nate il 4 maggio. In questa data è nato il regista italiano Dario Argento, noto per i suoi film horror come “Suspiria” e “Profondo Rosso”. È anche il compleanno dell’attrice britannica Audrey Hepburn, una vera icona del cinema internazionale.