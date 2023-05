Accadde oggi, avvenimenti, notizie curiosità e Santi del 3 maggio | Ecco l’Almanacco

Il 3 maggio è una data ricca di eventi, santi e curiosità interessanti. In questo articolo, esploreremo alcune delle più importanti di queste.

Santi

Il 3 maggio, la Chiesa cattolica celebra la memoria di numerosi santi. Tra questi spiccano Sant’Alessandro, un martire romano del III secolo, e San Filippo e San Giacomo, due dei dodici apostoli di Gesù. Inoltre, si ricorda anche Santa Croce, una giovane martire italiana del XVIII secolo, e Santa Godeleva, patrona dei malati e dei contadini.

Avvenimenti

Il 3 maggio è stato il giorno in cui, nel 1808, si è verificato l’episodio della Rivolta di Madrid contro l’occupazione francese. In questa occasione, il popolo madrileno si è ribellato contro le truppe di Napoleone Bonaparte, dando inizio alla Guerra d’indipendenza spagnola.

Notizie curiose

Il 3 maggio del 1952, la prima edizione del libro “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway è stata pubblicata negli Stati Uniti. Il romanzo ha vinto il premio Pulitzer nel 1953 ed è considerato uno dei capolavori della letteratura americana. Inoltre, il 3 maggio del 1913, il sindaco di New York ha dichiarato ufficialmente che il crono era diventato obbligatorio per tutti i tassisti della città.

Celebrità nate il 3 maggio

Tra le celebrità nate il 3 maggio, spiccano la cantante britannica Adele, nata nel 1988, e il regista italiano Nanni Moretti, nato nel 1953. Inoltre, anche la celebre ballerina russa Galina Ulanova è nata il 3 maggio del 1910.

Celebrità morte il 3 maggio

Il 3 maggio del 1469 è morto a Firenze il celebre artista italiano Filippo Brunelleschi, noto per essere stato uno dei maggiori architetti e ingegneri del Rinascimento. Inoltre, il 3 maggio del 2012 è morto il famoso cantante e musicista americano Adam Yauch, conosciuto come MCA dei Beastie Boys.

Accadimenti storici

Il 3 maggio del 1947, la Giornata della Costituzione giapponese è stata istituita ufficialmente in Giappone. Questa data segna l’entrata in vigore della Costituzione giapponese, che fu adottata il 3 novembre 1946. Inoltre, il 3 maggio del 1978, l’isola di Lesbos in Grecia è stata colpita da un terremoto di magnitudo 7,2 sulla scala Richter, causando la morte di oltre 50 persone e il ferimento di molte altre.

L’aforisma del giorno

Per concludere, un aforisma perfetto per il 3 maggio potrebbe essere questo: E’ davvero un ingrato chi, quando perde qualcosa, non si sente debitore per averla avuta. (Seneca)