L’Almanacco del 2 maggio 2022

Almanacco del 2 maggio 2022:

Santi del giorno: S. Atanasio vesc. dott.

S. Antonino Pierozzi

S. Germano vesc. mart.

Ss. Zoe e Cc.

Etimologia: Zoe, risale al greco “Zoé”, significante “vita”, ed in questa forma ha passato indisturbato oltre duemila anni di uso ininterrotto. Negli ambienti giudaico-cristiani, venne usato come corrispettivo dell’ebraico Eva, dal medesimo significato .

Proverbio del giorno:

Aprile fa il fiore e maggio si ha il colore.

Aforisma del giorno:

Chi insegnasse agli uomini a morire, insegnerebbe loro a vivere. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi:

1945 – I sovietici conquistano Berlino: Ridotta a un cumulo di macerie e con i suoi abitanti allo sbando e alla fame, la capitale del Terzo Reich fu condotta alla definitiva rovina dalle ultime sacche di follia criminale della dirigenza nazista. Diciassette lunghi giorni che segnarono la fine delle ostilità nel teatro europeo della Seconda guerra mondiale.

Sei nato oggi? I nati il 2 maggio mostrano un interesse particolare per lo sviluppo umano, in ogni sua manifestazione, dall’infanzia alla vecchiaia. Di solito sono persone autoritarie e tendono a dettare legge in famiglia e nel proprio gruppo sociale. Molto spesso mancano di tatto e mostrano una tendenza a essere troppo ruvidi nel discorso: ciò li porta non solo a crearsi antagonisti, ma anche a crearsi veri e propri nemici. Tendono anche ad essere dei perfezionisti.

Celebrità nate in questo giorno:

1955 – Donatella Versace: Calabrese doc, di Reggio Calabria, è la sorella del famoso stilista Gianni Versace, il fondatore dell’omonimo impero della moda.

1980 – Francesco Facchinetti: Conduttore televisivo, disc jockey e cantante, milanese doc, è conosciuto anche col nome d’arte di DJ Francesco.

Scomparsi oggi:

1519 – Leonardo da Vinci: La massima espressione del genio umano, Vasari per primo ne celebrò le “divine” capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura e del cosmo.