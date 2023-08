Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 25 agosto | Ecco l’Almanacco

l 25 agosto 1960, arrivano i giorni dell’Olimpiade di Roma. La città eterna accoglie più di 5000 atleti da 83 nazioni. I romani si infiammano per campioni come Wilma Rudolph e Livio Berruti, uomo simbolo di questa olimpiade, trionfatore nei 200 metri piani. Livio Berruti passò alla storia come il primo europeo a rompere il dominio dei nordamericani in questa specialità. Nel 1960, con la cerimonia di apertura, partono i Giochi Olimpici di Roma. Per la prima volta la televisione copre l’intero programma di gare: le trasmissioni della RAI raggiungono tutta l’Europa e buona parte del Globo terrestre, dove vengono però irradiate per la maggior parte in differita.

Santi del Giorno

San Giuseppe Calasanzio (Sacerdote)

Santa Patrizia di Costantinopoli (Vergine e Martire)

San Luigi IX (Re)

San Ludovico (Luigi IX – Re di Francia)

San Genesio di Arles (Vescovo e Martire)

San Giuseppe Calasanzio è il protettore delle scuole popolari cristiane.

San Luigi IX è il protettore di barbieri, merciai, carpentieri, distillatori, parrucchieri, ricamatori, marmisti, del Terz’ordine francescano, dell’Ordine militare di San Luigi e dell’Accademia di Francia.

Accadde Oggi

1609 – Galileo mostra il telescopio (413 anni fa): Al cospetto del Senato Veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostrò il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Era composto da un tubo di legno .

Nati in questo giorno

1930 – Sean Connery (92 anni fa): Nato ad Edimburgo, in Scozia, è stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, attivo anche come regista.

1970 – Claudia Schiffer (52 anni fa): Modella e attrice di fama mondiale, nata a Rheinberg, nella Germania centro-occidentale. La sua carriera raggiunge l’apice negli anni Novanta.

Nati… sportivi

1941 – Angelo Domenghini (81 anni fa): Nato a Lallio (in provincia di Bergamo), è un ex calciatore degli anni Sessanta e Settanta, giocando nell’attacco di Inter, Cagliari, Roma e Verona. Ha all’attivo 93 reti in 349 partite.

1966 – Agostino Abbagnale (56 anni fa): Nato a Pompei, è un ex canottiere, campione olimpico e mondiale come i fratelli Carmine e Giuseppe. Ai Mondiali del 1985 ha vinto l’argento nell’otto.

Eventi Sportivi

1960 – Olimpiade di Roma (62 anni fa): Con la cerimonia di apertura partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana, non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni. L’Italia sarà terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi.

Scomparsi oggi



1957 – Umberto Saba (65 anni fa): Poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale.

2012 – Neil Armstrong (10 anni fa): Nato a Wapakoneta, nella parte ovest dell’Ohio, Neil Alden Armstrong è stato un astronauta e pilota aeronautico. Entrò nella storia con il suo «piccolo passo» sulla superficie lunare.

1984 – Truman Capote (38 anni fa): Figura di spicco del panorama letterario e giornalistico americano del secondo Novecento, l’inesauribile vena creativa e la grande padronanza di stile lo portarono a produrre eccellenti risultati.

1900 – Friedrich Nietzsche (122 anni fa): Nato a Röcken (frazione della città di Lützen), nella Germania orientale, e morto a Weimar nel 1900, è indicato tra i maggiori esponenti del pensiero occidentale.