Accadde oggi, avvenimenti, curiosità, notizie e Santi del 14 aprile | Ecco l’Almanacco

Il 14 aprile è una data associata a numerosi avvenimenti storici e culturali, nonché a celebrità di grande successo.

Santi del 14 aprile

Il 14 aprile è il giorno in cui si festeggiano due santi: San Tarcisio e Santa Lidia.

San Tarcisio era un giovane chierichetto romano del III secolo che venne ucciso dai pagani perché aveva cercato di proteggere l’eucaristia dai loro attacchi.

Santa Lidia, invece, era una mercante di tessuti di Tiatira, in Asia Minore, che si convertì al cristianesimo dopo aver ascoltato Paolo di Tarso predicare. Fu una dei primi convertiti in Europa e rimase fedele alla sua fede fino alla morte.

Gli avvenimenti del 14 aprile

Il 14 aprile è una data associata ad alcuni avvenimenti significativi della storia. Uno di questi avvenimenti è la nascita di Abraham Lincoln, il 16° presidente degli Stati Uniti. Lincoln nacque nel 1809 e guidò il paese durante uno dei periodi più tumultuosi della sua storia, la Guerra Civile Americana.

Un altro evento importante che si verificò il 14 aprile è l’affondamento del Titanic. Nel 1912, il celebre transatlantico si schiantò contro un iceberg e affondò, causando la morte di più di 1.500 persone.

Le celebrità nate il 14 aprile

Il 14 aprile ha visto la nascita di molte personalità celebri, tra cui il famoso scrittore inglese Robert Carlyle, il musicista e cantautore country Loretta Lynn, l’attrice e comica statunitense Julie Christie, e il giocatore di baseball statunitense Pete Rose.

Le celebrità morte il 14 aprile

Il 14 aprile è anche una data associata alla morte di alcune celebrità di grande successo. Una di queste celebrità è il famoso artista italiano Raffaello Sanzio, morto nel 1520. Raffaello fu uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano e le sue opere, tra cui la celebre Scuola di Atene, sono tutt’oggi molto ammirate.

Anche lo scrittore Gianni Rodari, è morto il 14 aprile del 1980, con le sue storie fantastiche ha fatto viaggiare con l’immaginazione due generazioni di bambini e tuttora i suoi libri sono tra i più letti dai giovanissimi. Nato ad Omegna.

Accadimenti storici del 14 aprile

Il 14 aprile è una data associata a diversi accadimenti storici significativi. Nel 1935, l’India fu colpita da un violento terremoto che causò la morte di oltre 30.000 persone. Nel 1967, il cantautore canadese Leonard Cohen pubblicò il suo primo album, intitolato semplicemente “Songs of Leonard Cohen”.

L’aforisma del giorno

In ogni articolo sull’almanacco, non può mancare l’aforisma del giorno. L’aforisma scelto per il 14 aprile è “Ciò che non uccide, fortifica”, di Friedrich Nietzsche. Questa frase sottolinea il concetto che le difficoltà che incontriamo nella vita possono effettivamente rendere più forti.