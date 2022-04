L’Almanacco del 14 aprile 2022:

Almanacco del 14 aprile 2022:

Santi del giorno: San Frontone (Abate in Egitto)

Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo (Martiri di Roma)

San Lamberto di Lione (Vescovo)

San Valeriano (Martire, venerato a Cumiana)

Sant’Asaco (Asico, Vescovo)

Santa Liduina (Vergine)

Sante Bernica, Prosdoca e Domenica (Martiri)

Etimologia: Lamberto, deriva dal longobardo “Landoberth”, personale formato da “land”, “terra”, unito all’aggettivo “berth”, “chiaro, illustre”, nel significato di “famoso nel suo paese”. Entrò in uso nel Medioevo, durante la dominazione longobarda, ed è ancora mediamente attestato in tutto il Centro-Nord.

Proverbio del giorno:

D’aprile, va il villano e il gentile.

Aforisma del giorno:

L’attività repressiva della civiltà fa sì che le possibilità di godimento primarie, che ora sono state ripudiate dalla censura che è in noi, vadano perdute. (S. Freud)

Accadde Oggi:

1900 – La prima esposizione universale del Novecento: Una finestra sul secolo appena trascorso attraverso una panoramica delle principali invenzioni tecnologiche e istanze artistiche. Così Parigi, ritoccata dalla modernità nel suo fascino immortale, salutò l’arrivo del Novecento.

Sei nato oggi? Sei geniale, creativo e dotato di capacità artistiche: se seguirai le tue ispirazioni senza farti influenzare dal giudizio altrui, riuscirai ad affermarti o, addirittura, diventerai famoso. In amore non sempre mostri le tue emozioni: può accadere che la paura di essere rifiutato ti porti ad assumere, anche quando non vorresti, un comportamento un po’ freddo e distaccato. Cerca di essere più spontaneo e disinibito, tutto andrà meglio.

Celebrità nate in questo giorno:

1982 – Silvio Muccino: Attore, regista e sceneggiatore italiano tra i più noti e dotati della nuova generazione. Romano doc, è figlio d’arte (padre dirigente RAI e madre pittrice) e fratello d’arte (il Gabriele è un regista affermato, la sorella Laura si occupa di casting). La passione per il cinema lo porta ad abbandonare l’Università e ad esordire come comparsa in “Paparazzi” di Neri Parenti.

1973 – Adrien Brody: A ventinove anni ha calpestato per la prima volta il red carpet di Los Angeles, uscendo dal Dolby Theatre come il più giovane attore ad aver conquistato l’Oscar di “miglior attore.

Scomparsi oggi:

1995 – Mario Carotenuto: Nato a Roma e qui morto nel 1995, è stato un attore cinematografico e teatrale. Dopo aver debuttato in giovane età a teatro, è diventato famoso recitando nelle commedie all’italiana (nelle quali ha interpretato spesso il ruolo dell’imprenditore romano filibustiere), nei musicarelli e nei film di Pierino, accanto ad Alvaro Vitali.

1980 – Gianni Rodari: Con le sue storie fantastiche ha fatto viaggiare con l’immaginazione due generazioni di bambini e tuttora i suoi libri sono tra i più letti dai giovanissimi. Nato ad Omegna.