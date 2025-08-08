Cronaca

A2 del Mediterraneo, auto in fiamme ad Atena Lucana e incidente a Montecorvino: traffico in tilt e un ferito

L’incendio ha causato rallentamenti e disagi al traffico

Federica Pistone

8 Agosto 2025

Un’auto ha preso fuoco lungo l’A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Atena Lucana in direzione sud. Fortunatamente i quattro occupanti sono riusciti a uscire dalla vettura prima che le fiamme la avvolgessero completamente.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, la polizia stradale, i tecnici dell’Anas e Aciglobal D’Amelio, che hanno gestito la situazione e ripristinato la viabilità. L’incendio ha causato rallentamenti e disagi al traffico.

Incidente a Montecorvino

Nel frattempo, un altro incidente si è verificato sempre sull’A2, nel tratto tra Montecorvino Pugliano e Pontecagnano, in direzione nord. Un’auto è finita contro il guard rail, provocando il ferimento del conducente, che ha riportato un trauma alla testa. L’uomo è stato soccorso dai volontari della Vopi e trasportato all’ospedale di Salerno per le cure del caso.

