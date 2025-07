Il tragico addio di Vincenzo Casalnuovo: lutto a Buonabitacolo

Dolore e sconcerto per l’ennesima vittima della strada nel Vallo di Diano. Si tratta, di Vincenzo Casalnuovo, 40enne di Buonabitacolo. Nell’impatto tra la Fiat Panda guidata dal valdianese ed un mezzo pesante, purtroppo ad avere la peggio è stato il 40enne di Buonabitacolo.

La tragedia

Nonostante la corsa dei sanitari del 118 al vicino ospedale “Luigi Curto” di Polla, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Vincenzo era già deceduto nel viaggio verso la struttura sanitaria del Vallo di Diano. L’impatto tra l’auto ed il camion è avvenuto lungo l’A2 del Mediterraneo all’interno della galleria Tanagro tra Sicignano e Petina in direzione sud. L’uomo alla guida del mezzo pesante ha riportato ferite non gravi. Una notizia che ha lasciato sgomenta la comunità di Buonabitacolo.

Il cordoglio

Vincenzo, lascia nel dolore la moglie ed un bimbo piccolo, insieme a tutti e suoi familiari ed amici. Anche il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, si è detto profondamente dispiaciuto per la tragedia avvenuta, esprimendo tutto il suo cordoglio ai familiari di Casalnuovo: “Siamo sconvolti e addolorati per quanto accaduto – ha dichiarato il primo cittadino – la tragica morte di Vincenzo tramortisce tutti, ci lascia increduli. Ci stringiamo intorno a tutta la cara famiglia con un immenso abbraccio di affetto”. Il sindaco Guercio ha, inoltre, annunciato che nel giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino.