A Vallo della Lucania la nuova sede dell’Associazione per la Dieta Mediterranea

L’Associazione per la Dieta Mediterranea Ancel Keys Pioppi inaugura la sua nuova sede a Vallo della Lucania, con l’obiettivo di promuovere la discussione e l’adesione al modello alimentare mediterraneo.

La cerimonia

L’inaugurazione della nuova sede, in programma il prossimo 17 maggio, rappresenta un importante passo avanti per l’Associazione, come sottolineato dalla Presidente Maria La Gloria: «Attraverso questo nuovo punto d’incontro ci proponiamo di moltiplicare le occasioni utili per la discussione e il confronto sulle opportunità e le problematiche relative alla Dieta Mediterranea moderna». La Gloria ha inoltre evidenziato «un estremo bisogno di stimolare iniziative finalizzate a creare le condizioni necessarie per un’adesione reale e sempre più diffusa a questo modello alimentare il cui valore per la salute dell’uomo è universalmente riconosciuto».

Presentazione del libro “Agroecologia” di Gianfranco Nappi per l’avvio delle attività

Nell’ambito della collaborazione con il movimento Rigenera Campania, la nuova sede ospiterà l’evento inaugurale con la presentazione del libro “Agroecologia”, ultima opera di Gianfranco Nappi.

Nappi, già parlamentare, assessore regionale all’agricoltura, responsabile dei progetti speciali di Città della Scienza e direttore della rivista Infiniti Mondi, offrirà una «riflessione profonda e ben documentata sulle problematiche relative alla produzione degli alimenti a livello globale, che incidono pesantemente sulle concrete possibilità di adesione a una dieta sana e sostenibile».