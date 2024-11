Dieta Mediterranea a New York: tra gli ambasciatori due pollesi

Durante la missione dedicata alla Dieta Mediterranea presso le Nazioni Unite a New York, promossa dalle Missioni Permanenti di Italia e Marocco in collaborazione con il Comune di Pollica, Comunità Emblematica UNESCO della Dieta Mediterranea, sono stati presentati esempi significativi dei presidi della Dieta Mediterranea nel mondo.

Tra gli ambasciatori, due pollesi

Questi rappresentano simboli di autenticità e concreti esempi del patrimonio culturale vivente. Pasquale Cozzolino (Ribalta e Amo) e i pollesi Rossella Episcopo ed Emiliano Cammardella (Flora) sono stati nominati i primi Presidi della Dieta Mediterranea nel mondo. Questi presidi, sostenuti dal Comune di Pollica, diventeranno punti di riferimento culturali, scientifici e gastronomici per la promozione dei principi di sostenibilità, salute e benessere associati alla Dieta Mediterranea. Essi incarnano uno “stile di vita che vale un patrimonio”, fungendo da ambasciatori del patrimonio bio-culturale mediterraneo. Rossella ed Emiliano, residenti a New York da diversi anni, hanno avviato un angolo culinario dedicato ai prodotti tipici della gastronomia valdianese e cilentana.

Le finalità

L’obiettivo è quello di istituzionalizzare il ruolo della Dieta Mediterranea non solo come modello alimentare, ma anche come simbolo di identità culturale e strumento di promozione della sostenibilità ambientale e della salute globale. Venerdì pomeriggio, rappresentanti della FAO, dell’UNESCO e del mondo accademico hanno discusso di questi temi alle Nazioni Unite, in occasione dell’evento “Mediterranean Diet: A Living Heritage, Unleashing One Health”.