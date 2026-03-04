A Teresa Scorza di Sant’Angelo a Fasanella l’Onoreficenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

C’è anche Teresa Scorza, 38 anni, di Sant’Angelo a Fasanella, tra le tante personalità del nostro Paese insignite delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite motu proprio dal Presidente Mattarella il 31 gennaio scorso in una cerimonia ufficiale al Quirinale.

Il riconoscimento

Il Presidente Mattarella ha individuato cittadini e cittadine che si sono distinte per il loro impegno nel sociale, manifestato attraverso l’uso etico e responsabile dei social network, l’attività sportiva come mezzo di inclusione, l’arte come strumento di integrazione sociale, l’assistenza e il supporto ai detenuti, le attività solidali e di volontariato, per aver costruito un modello di imprenditoria etica, per l’impegno elargito nella tutela del bene della salute, anche al di là dei confini nazionali, per il coraggio e l’eroismo dimostrato, oltre i propri doveri professionali, per essersi resi esempi di cittadinanza attiva.

A Teresa Scorza l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana con la seguente motivazione: “Per aver reso il lavoro uno strumento di inclusione”. Imprenditrice e titolare di diverse attività commerciali, ha costruito un modello d’impresa fortemente orientato all’inclusione sociale: oltre alla metà dei suoi dipendenti presenta infatti difficoltà intellettive o psichiatriche. La sua realtà, ZeroperCento, è oggi una vera e propria boutique di servizi che promuove inclusione, sostenibilità e benessere nelle aziende, valorizzando talenti spesso invisibili e trasformando le differenze in una risorsa.









