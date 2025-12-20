A Sapri si accende il Natale: luci, musica e magia nel cartellone “Sapri for Christmas”

Il cuore pulsante delle festività sarà Corso Garibaldi e Corso Umberto I, dove, domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 17.30, andrà in scena un vero e proprio villaggio natalizio: luci, suoni e magia accompagneranno grandi e piccoli tra la Casetta di Babbo Natale

Luci di Natale

Sapri si prepara a vivere un Natale diffuso, partecipato e ricco di suggestioni. Con “Sapri for Christmas” la città trasforma strade, piazze e luoghi della cultura in un grande palcoscenico a cielo aperto, grazie a un programma che unisce spettacolo, tradizione, musica e solidarietà. L’iniziativa è promossa dal Comune di Sapri – Assessorato al Turismo, allo Spettacolo e alla Cultura, con il contributo e il patrocinio della Camera di Commercio di Salerno, e con il supporto di Fenailp e di Gruppo Eventi.

Il programma

Il cuore pulsante delle festività sarà Corso Garibaldi e Corso Umberto I, dove, domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 17.30, andrà in scena un vero e proprio villaggio natalizio: luci, suoni e magia accompagneranno grandi e piccoli tra la Casetta di Babbo Natale, elfi, mascotte, tombolate, neve artificiale e profumo di popcorn. Spazio anche alla musica popolare con gli Zampognari di Laino, alle performance della Babbo Band, a giochi di luce e fuoco nel buio con Aigul Duisheeva. 

Tra gli appuntamenti più originali, la slitta e il viaggio virtuale di Babbo Natale, a cura dell’I.I.S. “L. Da Vinci” di Sapri, insieme al Babbi Lele Show, DJ set e mercatini solidali. E poi il Robot Show LED Evisual Show. L’intrattenimento musicale sarà affidato a Emanuele Montesano, alla Pisacane Wind Orchestra, alla Pisacane Pop Ensemble, all’Orchestra Giovanile dell’I.C. Teodoro Gaza e ai Ragazzi della Giornata dell’Arte, protagonisti di un Natale che parla anche ai giovani.

Il programma prosegue lunedì 22 dicembre, in Piazza Regina Elena, dalle ore 17.00, con Il Villaggio di Babbo Natale e il suggestivo Trenino degli Elfi, mentre martedì 30 dicembre, alle ore 21.30, il Cineteatro Ferrari ospiterà “Note di Natale”, concerto d’autore con Andrea Morricone, tra musica, aneddoti e vita. Le letture sono a cura di Marco Morricone. Conduce la giornalista di TV 2000 Grazia Serra. L’ingresso è libero.

Le festività si chiuderanno sabato 3 gennaio, con “Fleur – Parata poetico-sensoriale” per le strade cittadine a partire dalle ore 18.00, seguita alle ore 19.00, in Viale della Spigolatrice, dal suggestivo Candlelight, performance musicale con Libero Baldoni.

Il commento

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore al Turismo, allo Spettacolo e alla Cultura di Sapri, Amalia Morabito, che ha dichiarato: «Sapri for Christmas nasce dal desiderio di regalare alla nostra comunità e ai visitatori un Natale fatto di condivisione, cultura, bellezza e partecipazione. È un programma pensato per tutte le età, che valorizza le nostre strade, le associazioni, le scuole e i talenti locali. Vogliamo che Sapri sia un luogo vivo, accogliente e capace di emozionare, soprattutto durante le festività».

