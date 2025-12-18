It’s a new Christmas: il tour in Cilento del coro The Angel Voices tra musica e solidarietà

Torna l’appuntamento con la musica e le grandi emozioni corali. La rassegna “It’s a new Christmas” si prepara a illuminare le festività con una serie di eventi che vedranno come protagonista il coro The Angel Voices, diretto da Marinella Miceli. Il tour rappresenta un vero e proprio viaggio musicale tra tradizione e meraviglia, studiato per unire le comunità attraverso un repertorio che spazia dai brani natalizi più amati a suggestioni corali d’impatto.

Il debutto e il programma di dicembre

Il calendario delle esibizioni è fitto e toccherà diversi comuni, portando l’atmosfera delle feste nelle piazze e nei luoghi di cura. La rassegna si aprirà ufficialmente il 21 dicembre a Nocera Inferiore, con un primo evento descritto come un vero e proprio abbraccio corale.

Il percorso musicale proseguirà il 26 dicembre a Sapri, nel cuore delle celebrazioni natalizie, per poi fare tappa il 27 dicembre ad Alfano. Il tour di fine anno continuerà domenica 28 dicembre a Torraca, seguita dall’appuntamento del 29 dicembre a Vallo della Lucania e dalla serata del 30 dicembre a Palinuro, dove le melodie del coro incontreranno il fascino del mare d’inverno.

Gli appuntamenti del nuovo anno

La musica di “It’s a new Christmas” non si fermerà con il Capodanno. Le attività riprenderanno il 2 gennaio a Tortorella, inaugurando il 2026 nel segno della bellezza e della condivisione. Un momento di particolare rilievo sociale è previsto per il 3 gennaio a Maratea, presso la RSA POD – ASP Potenza, dove il coro porterà un messaggio di vicinanza attraverso il canto.

Domenica 4 gennaio sarà una giornata caratterizzata da un doppio impegno: la mattinata vedrà i The Angel Voices esibirsi all’Ospedale Immacolata di Sapri, con l’obiettivo di donare conforto ai pazienti, seguita da una seconda esibizione serale nuovamente a Maratea. Il tour si concluderà il 6 gennaio a Castellabate, celebrando l’Epifania con un gran finale che chiuderà ufficialmente la rassegna.

Direzione artistica e identità del coro

La qualità delle esibizioni è garantita dalla direzione di Marinella Miceli, la cui guida conferisce al coro un suono definito compatto, luminoso e coinvolgente. L’obiettivo della rassegna non è solo l’intrattenimento, ma la creazione di un’esperienza collettiva che sappia unire diverse generazioni.

Il coro The Angel Voices mette in scena la forza delle voci che si intrecciano per diventare racconto, offrendo un’occasione di riflessione per famiglie, giovani e anziani. Come sottolineato dagli organizzatori, ogni concerto rappresenta un invito a rallentare per ritrovare il senso più autentico delle feste: “il Natale, qui, si ascolta”.