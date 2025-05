A Salerno la festa della Repubblica: onorificenza al merito per 43 cittadini salernitani

Lunedì 2 giugno, in occasione del 79° anniversario della nascita della Repubblica, la tradizionale cerimonia si terrà alle ore 10.30, presso il “Parco del Mercatello”.

La Festa della Repubblica offre, come ogni anno, un’opportunità per soffermarci a ricordare e riflettere sulla nostra storia con uno sguardo rivolto al futuro e confermare l’impegno di noi tutti per la crescita del nostro Paese a mantenere vivo uno spirito di solidarietà, unità nazionale e di condivisa responsabilità.

Le celebrazioni

Al centro delle celebrazioni ci saranno gli studenti delle scuole della Città di Salerno e i ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti. La manifestazione sarà allietata dalla presenza dell’orchestra di fiati del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno, diretti dal maestro Pasquale Occhinegro e dal Coro “Mani Bianche” di Salerno, diretto dalla prof.ssa Marina Del Sorbo. Al termine delle celebrazioni, il Prefetto consegnerà le onorificenze “al merito della Repubblica italiana” concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini di questa provincia. Per l’occasione si esibirà il Cav. Daniele Gibboni al violino e il maestro Antonio Di Marco al pianoforte.

Elenco insigniti delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana della provincia di Salerno:

AGROPOLI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Vincenzo LOMBARDO.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Vincenzo ROSATI

ALTAVILLA SILENTINA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Massimiliano MIRRA.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Niko PEDUTO.

AULETTA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gennaro DE SIA.

BATTIPAGLIA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Daniele D’ALESSIO.

BELLIZZI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Germano CAIRONE.

CAMEROTA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Vincenzo SCARPITTA.

CAMPAGNA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giuliano D’ALESSANDRO.

CANNALONGA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Cono MANZOLILLO.

CASTEL SAN GIORGIO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe SARNO.

CASTELLABATE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Valentino ROMANO.

EBOLI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Silvana ROCCO.

GIFFONI VALLE PIANA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giovanni VORIA.

MERCATO SAN SEVERINO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Filomena MANZI.

MONTECORICE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Francesco Maria DEL MONTE.

MONTECORVINO PUGLIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Emilio DE VIVO.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonio POCCIA.

MONTECORVINO ROVELLA

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Antonio APOLITO.

NOCERA INFERIORE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Angela PIGNATARO.

PELLEZZANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Lucia MELILLO.

SAN CIPRIANO PICENTINO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Marcello GALLO.

SAN GREGORIO MAGNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gregorio GOFFREDI.

SAN MANGO PIEMONTE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Claudio NADDEO.

SARNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Andrea ANNUNZIATA.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Vincenzo MANCUSO.

SCAFATI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Crescenzo FATTORUSSO.

VALLO DELLA LUCANIA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Anna DE LUNA.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonio MAINENTI.

VIBONATI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Cristiano FRANCO.

SALERNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Francesco ANTICO.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Paola BERARDINO.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Carmine CALIANI.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Aniello CASCONE.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Mariangela GAMBONI.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Alberto GUACCIO.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Cinzia Lucia GUIDA.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Daniela NOVI.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Emilia OROFINO.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luigi PIERRI.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Diego RUGGIERO.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Daniele TREZZA.