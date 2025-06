A Moio della Civitella la terza edizione del torneo Memorial dedicato a Rafael Stifano e Leonardo Giordano

La comunità di Moio della Civitella si prepara ad ospitare la terza edizione del torneo di calcio 4 + 1 Memorial dedicato a Rafael Stifano e Leonardo Giordano, due giovani concittadini scomparsi troppo presto, appassionati di sport ma soprattutto fortemente legati alla comunità locale.

Il Memorial

Il Memorial si svolgerà presso i campetti comunali di Pellare a Moio della Civitella.L’evento sportivo prenderà il via il prossimo 16 giugno, e le iscrizioni termineranno il 10 giugno. La quota di iscrizione è fissata a 300 euro per squadra. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Donato al numero 346.2355219 o Michele al numero 328.4665988.

Per il primo posto è previsto un premio di 1.000 € con la coppa e per il secondo classificato 500 € con la coppa; saranno assegnati anche il premio al capocannoniere, al miglior portiere, e al miglior giocatore.

Le parole degli organizzatori

“Un’occasione per ricordare i nostri cari amici nel modo più bello, con il sorriso, lo sport e la voglia di stare insieme”, le parole degli organizzatori di questa terza edizione del Memorial Rafael Stifano e Leonardo Giordano.