Moio della Civitella: il campetto intitolato a Rafael Stifano Arriga e Leonardo Giordano

L’impianto sportivo di Moio della Civitella intitolato a Rafael Stifano Arriga e Leonardo Giordano, due giovanissimi strappati precocemente alla vita. La cerimonia è in programma questa sera (17 giugno alle 20.30). L’amministrazione comunale del centro cilentano, ha voluto compiere questo gesto per ricordare due ragazzi amati e benvoluto nella comunità.

Rafael Stifano è deceduto nell’aprile dello scorso anno a Caprioli di Pisciotta. Il giovane era uscito da una discoteca dove aveva trascorso la notte di Pasquetta. Si stava recando alla propria automobile per far rientro a casa quando è caduto in un cunicolo ai bordi della SR447, dove la vettura era parcheggiata. Il giovane italo-venezuelano fece un volo di quasi tre metri che non gli ha lasciato scampo.

Leonardo Giordano, invece, è morto il primo gennaio del 2010 a causa di un osteosarcoma. Era nato il 14 marzo 1993. Amava lo sport e il calcio in particolare. Proprio durante una visita per un possibile infortunio procuratosi su un campo di gioco si scoprì la sua malattia che lo portò alla morte.

La scomparsa di questi due giovani ha determinato profondo dolore nella comunità locale che non ha mai smesso di ricordarli.