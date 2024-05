Moio della Civitella, il memorial Rafael Stifano Arriga: calcio a 5 per ricordare un giovane amico

La comunità di Pellare si prepara ad ospitare il secondo Memorial di calcio a 5 dedicato a Rafael Stifano Arriga, il 25enne tragicamente scomparso all’esterno della discoteca ‘La Grotta’ di Caprioli un anno fa. L’evento sportivo inizierà il 17 giugno, con le iscrizioni che si chiuderanno il 10 giugno. La quota di iscrizione è fissata a 300 euro per squadra.

Il torneo

Il torneo vedrà la partecipazione di 12 squadre, ciascuna composta da 4 giocatori di movimento e un portiere in campo, con un totale di 10 giocatori per rosa. Le squadre saranno suddivise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni girone, insieme alle due migliori terze, avanzeranno alla fase successiva del torneo.

Il primo premio consiste in 1.000 euro e una coppa, mentre il secondo classificato riceverà 500 euro e una coppa. Saranno inoltre assegnati premi individuali per il miglior capocannoniere, il miglior portiere e il miglior giocatore del torneo.

Il memorial

Il memorial si svolgerà presso i campetti comunali di Pellare a Moio della Civitella. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Donato al numero 346.2355219 o Michele al numero 328.4665988.