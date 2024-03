Vela: a Salerno il Memorial Biagio Manganelli

Dopo la spettacolare manche d'apertura che si è tenuta lo scorso fine settimana nelle acque antistanti il porto di Anzio, con la vittoria del pluricampione italiano e vice campione del Mondo in carica, Ita 416 La Superba timonato da Ignazio Bonanno della Marina Militare, il Circuito Nazionale J24 prosegue la sua avventura. Questo weekend, oggi (sabato 23) e domenica 24 marzo, l'attenzione si sposta su Salerno, dove si terrà la Regata Nazionale – Memorial Biagio Manganelli.

Programma e dettagli della tappa salernitana

Dopo due giornate dedicate alle iscrizioni, il programma della tappa J24 a Salerno prevede una serie di eventi emozionanti.

Questa mattina alle ore 10 si terrà la cerimonia di apertura seguita dallo skipper meeting. Alle ore 12 verrà dato il segnale di avviso per la prima prova di giornata. Saranno disputate un massimo di regate con percorso a un bastone, con arrivo a poppavia della Barca Comitato. Tutti i dettagli sul percorso saranno forniti nelle Istruzioni di Regata (IdR). Non saranno disputate più di tre regate al giorno, ma la manifestazione sarà valida anche con una sola prova. Dalla quinta regata in poi sarà possibile applicare uno scarto.

Non solo regate, ma anche convivialità e premiazioni

La giornata si concluderà con una cena conviviale a buffet, aperta a tutti i concorrenti e i loro accompagnatori. Un'ottima occasione per socializzare e condividere l'entusiasmo per la vela. Domenica, al termine delle regate, si svolgerà la premiazione, durante la quale verranno premiati i primi tre equipaggi classificati. Inoltre, ogni imbarcazione partecipante riceverà dei gadgets ricordo.

Il ricordo dell'edizione precedente e l'impegno dell'organizzazione

Nell'edizione precedente della Regata Nazionale Memorial Biagio Manganelli, il J24 Ita 427 Jebedee del Capo Flotta pugliese Nino Soriano si era imposto con quattro vittorie su quattro entusiasmanti prove. I giovani membri dell'equipaggio avevano dimostrato il loro talento e la loro passione per la vela, conquistando la vittoria nonostante le condizioni di vento impegnative. La manifestazione aveva anche un significato speciale, poiché era stata organizzata in memoria di Biagio Manganelli, un giovane velista di Agropoli scomparso prematuramente in un incidente in mare.

L'organizzazione della Regata Nazionale J24 Memorial Biagio Manganelli è stata curata dalla locale sezione della Lega Navale Italiana e dal Capo Flotta di Agropoli, Giuseppe Manganelli, con il patrocinio del Comune di Salerno.