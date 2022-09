La vela protagonista ad Agropoli nel ricordo di Biagio Manganelli

La vela protagonista ad Agropoli grazie alla Lega Navale Italiana. Per questo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 settembre, il centro cilentano sarà la sesta tappa del Circuito Nazionale della Classe J24 con assegnazione del trofeo al miglior Timoniere-Armatore e il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo al primo classificato senza scarti.

Vela: la tappa di Agropoli del circuito Classe J24

Il Monotipo più diffuso al Mondo tornerà a dare spettacolo e lo farà nelle splendide acque di Agropoli.

La competizione servirà anche a ricordare il compianto Biagio Manganelli. La tappa, infatti, è valida come Memorial per il giovane velista prematuramente scomparso in un incidente in mare. Non sarà solo una piacevole novità fortemente voluta dal Capo Flotta Peppe Manganelli. Il papà del giovane Biagio, dopo aver costituito la Flotta nell’aprile 2020, si sta impegnando a diffondere questo versatile monotipo anche in questa zona, ma anche una splendida opportunità per tutti gli equipaggi J24 di regatare in un posto davvero splendido.

Il commento

“Agropoli, il nostro mare, la nostra Flotta e la locale sezione della Lega Navale sono pronti ad accogliere tutti gli amici della Classe J24 e soprattutto i giovani ai quali dobbiamo sempre ricordare l’importanza di guardare sempre avanti, malgrado le avversità”, ha commentato il Capo Flotta Manganelli, armatore del J24 Ita 466 Biagio (in memoria del figlio). Sono previste sei prove complessivamente ma non ne potranno essere disputate più di tre al giorno.

Il programma del weekend di vela ad Agropoli

Il segnale di avviso della prima regata di sabato sarà dato alle ore 12.30.

La manifestazione sarà valida anche con una sola prova portata a termine e il Comitato di Regata potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni meteorologiche o per qualsiasi altra circostanza. Sabato è previsto anche un momento conviviale per i partecipanti al weekend di vela ad Agropoli.