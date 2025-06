A Padula il “Certosa Village”: al via la prima arena per grandi eventi del Vallo di Diano

Nasce nel cuore del Vallo di Diano una nuova proposta culturale e di intrattenimento: “Certosa Village”, la prima arena dedicata ai grandi eventi dell’intero comprensorio, che prenderà ufficialmente il via il 16 agosto 2025.

Il debutto sarà affidato a Stefano De Martino, artista poliedrico tra i più amati del panorama nazionale, che darà il via a una rassegna pensata per unire spettacolo, cultura e valorizzazione del territorio.

Certosa Village

“Certosa Village” è molto più di una serie di appuntamenti musicali: è un format innovativo ideato da quattro giovani padulesi, animati da un profondo legame con la propria terra. Un progetto nato dal desiderio di restituire centralità alla Certosa di San Lorenzo, patrimonio Unesco, trasformandola in uno spazio vivo, inclusivo e accessibile, dove la cultura diventa motore di crescita e socialità.

La rassegna

La rassegna si articolerà in quattro serate speciali: il 16 agosto: Stefano De Martino aprirà il calendario con uno spettacolo che fonde danza, teatro e momenti metateatrali. A seguire, il 23 agosto, spazio a Gaia e Rovazzi con un doppio show inedito fatto di musica, ironia e connessioni digitali. Ed ancora il 25 agosto, protagonista Serena Rossi, amatissima attrice e cantante, nota anche per il ruolo di “Mina Settembre” .Ed infine per il 30 agosto è previsto un gran finale con un ospite a sorpresa di grande rilevanza nazionale.

Obiettivi

Obiettivo dichiarato del progetto è mettere al centro le persone, offrendo eventi accessibili e di qualità, capaci di parlare a pubblici e generazioni diverse. La musica diventa così uno strumento per aggregare, riflettere e condividere, in un dialogo continuo tra arte e comunità.

“Certosa Village” è anche un esempio concreto di sostenibilità culturale: i giovani promotori hanno infatti inserito nel progetto valori legati all’ambiente, all’innovazione e alla responsabilità sociale, facendo di questa rassegna un modello da seguire per le nuove generazioni.