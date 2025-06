Castellabate: tutto pronto per la “Festa della musica”, ecco il programma

Anche quest’anno, per la V edizione, Castellabate celebra la festa della musica del 20 e 21 giugno. Un appuntamento ormai consolidato che unisce note, cultura e valorizzazione del territorio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Concerto Bandistico di Santa Cecilia, nasce per promuovere la musica in tutte le sue forme, coinvolgendo il borgo medievale di Castellabate che sarà trasformato in un palcoscenico a cielo aperto.

Il programma

Artisti, gruppi musicali e realtà locali contribuiranno con performance dal vivo a due giorni dedicati all’arte dei suoni, con un’attenzione particolare alla partecipazione intergenerazionale e alla diffusione della cultura musicale. Lo start della manifestazione è fissato alle ore 18.00 del 20 giugno sul Belvedere San Costabile con i balli della scuola “Progetto Danza” e a seguire M.A.D Trio Jazz, “Castellan Brass & Friends” e i “Poterico”. La serata conclusiva, invece, vede protagonista l’Associazione “Struppegno” con la performance “I suoni dei luoghi”.

Le dichiarazioni

“Storia, tradizioni e note musicali si fondono in un’atmosfera magica che è quella di Castellabate Capoluogo. La musica, linguaggio universale, trova qui la sua cassa di risonanza più autentica e anche quest’anno siamo pronti a celebrarla nel migliore dei modi con artisti che ci faranno vivere la sua pura essenza”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Insieme alla nostra splendida realtà del Concerto Bandistico S. Cecilia, abbiamo scelto ancora una volta di raccontare le mille sfaccettature della musica a Castellabate. Arrivare alla quinta edizione significa aver posto le giuste basi per un progetto culturale di successo e siamo certi che anche queste due giornate regaleranno momenti esperienziali entusiasmanti”, aggiunge l’Assessore alla Cultura, Luigi Maurano