A Futani il cimitero si “visita” a distanza

Da questa mattina è attivo sul sito ufficiale del Comune di Futani un nuovo e innovativo servizio dedicato alla memoria dei defunti. Grazie alla piattaforma “CiviliaNext Gestione Cimiteriale”, sarà possibile consultare e “visitare” virtualmente le tombe e le sepolture presenti all’interno del cimitero comunale, comodamente da casa o da qualsiasi luogo.

L’iniziativa

Il sistema, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, sotto la guida del Sindaco Dario Trivelli, rappresenta un significativo passo avanti nella modernizzazione della gestione cimiteriale. Attraverso un’interfaccia grafica intuitiva e interattiva, il cittadino potrà visualizzare la mappa digitale del cimitero, con la precisa dislocazione delle sepolture, fedelmente riportate secondo le planimetrie ufficiali in uso presso il Comune.

Un servizio che coniuga tecnologia, accessibilità e sensibilità, pensato per offrire ai cittadini uno strumento utile, rispettoso e moderno, soprattutto per chi, per distanza o difficoltà personali, non riesce a recarsi fisicamente in cimitero.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di attenzione e cura verso il patrimonio comunale, e in particolare verso un luogo di grande valore affettivo e sociale per la comunità.

“Un passo di modernità e di sensibilità , nato dalla costante e crescente volontà di questa Amministrazione Comunale di dedicare al nostro cimitero cure, attenzioni e servizi crescenti”, fanno sapere da Palazzo di Città.