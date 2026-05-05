A Capaccio Paestum la presentazione di “Gli Eroi dello Sport”: a maggio la quinta edizione

Le Città di Capaccio Paestum e Agropoli, l’Associazione Orizzonti, l’ASD V. Margiotta e l’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana), insieme a istituzioni di rilievo come FIGC, LND, CONI, CIP, AIAC e AIA, sono le anime della V Edizione della kermesse “Gli Eroi dello Sport”. La manifestazione si configura come una serie di grandi incontri con i testimoni e i protagonisti che hanno scritto la storia dello sport italiano.

L’evento di apertura: presentazione ufficiale alla Biblioteca Erica

La manifestazione, che entrerà nel vivo dal 25 al 28 maggio prossimi, sarà presentata ufficialmente sabato 13 maggio alle ore 18:30 presso la Biblioteca Erica, in Piazza Carlo Santini a Capaccio Paestum.

L’incontro di apertura sarà condotto da Gianfranco Coppola, presidente nazionale USSI, e vanterà la partecipazione di due ospiti d’eccezione: la leggenda del ciclismo mondiale Claudio Chiappucci e Angela Procida, campionessa di nuoto e paraciclista. Durante la serata verrà illustrato nel dettaglio il calendario completo della rassegna, tra incontri, dibattiti, racconti di vita, interviste e cerimonie di premiazione.

Cinque anni di successi: la rassegna ideata da Antonio Ruggiero

Giunta alla sua quinta edizione e organizzata da Antonio Ruggiero, la rassegna “Gli Eroi dello Sport” celebra i personaggi che hanno segnato indelebilmente le discipline agonistiche. Negli anni, l’evento è diventato un punto di riferimento annuale per la cultura sportiva, capace di riunire leggende dello sport, firme illustri del giornalismo di settore e migliaia di appassionati.

Premio giornalistico “Memorial Clodomiro Tarsia”

L’appuntamento del 13 maggio sarà anche l’occasione per un importante momento celebrativo legato alla stampa locale. Durante l’evento, infatti, verrà assegnato il prestigioso premio giornalistico “Memorial Clodomiro Tarsia”, riconoscimento riservato agli esponenti del giornalismo salernitano che si sono distinti per professionalità e dedizione nel racconto del territorio.