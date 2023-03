A Capaccio Paestum: in programma la Fiera dal 14 al 16 aprile presso il Centro Espositivo Next

Il primo Salone “Open – Outdoor Experiences” si appresta ad aprire i battenti dal 14 al 16 aprile a Capaccio Paestum, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale italiano, promuovendo un nuovo concetto di fruizione turistica basata sulla sostenibilità, il benessere e l’accessibilità dei luoghi.

La manifestazione: tutti i dettagli

La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Campania, della Provincia di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, sarà ospitata nei nuovi spazi del Centro Espositivo Next di Capaccio Paestum, ex Tabacchificio.

Cinque sale congressi con oltre quaranta meeting e incontri, più di settanta stand espositivi e molteplici attività all’aria aperta per bambini e adulti saranno a disposizione dei visitatori.

Le quattro diverse aree tematiche, “OpenLand” dedicata ai parchi Nazionali e Regionali; “OpenTourism”, dedicata al mondo dell’associazionismo; “OpenTrade”, dedicata alle attrezzature, ai servizi ed all’ampio mondo dell’indotto; e “OpenVillage”, dedicata alla rappresentazione delle maggiori attività sportive sostenibili ed open air, coinvolgeranno i visitatori con proposte e attività innovative.

L’obiettivo di Open è quello di coinvolgere e avvicinare le persone ad un nuovo modo di intendere e vivere il turismo, di riscoprire i territori e valorizzarli. Saranno presenti, infatti, diverse scuole del territorio campano e molte delle attività che si svolgeranno in esterna saranno accessibili alla cittadinanza, previa prenotazione.

Il programma completo della manifestazione

Il programma completo della tre giorni sarà illustrato in conferenza stampa mercoledì, 5 aprile, alle ore 10.30 presso la Sala Marcello Torre di Palazzo Sant’Agostino. All’incontro saranno presenti il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, il consigliere regionale, Andrea Volpe, il delegato provinciale al turismo della Provincia di Salerno, Pasquale Sorrentino e il direttore generale di “Open – Outdoor Experiences” Angelo Coda e tutte le maggiori realtà associative che prenderanno parte all’evento.

Non perdete l’occasione di scoprire il nuovo modo di vivere il turismo sostenibile, di immergervi nella natura e scoprire le meraviglie del territorio italiano!